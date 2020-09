Siena, Banfi (Mens Sana) al raduno della Nazionale

29 settembre 2020 a

Cesare Banfi, gioiello della sezione karate della Mens Sana, è stato convocato al raduno “ristretto” della Nazionale, nella specialità kumite (combattimento) per la categoria -75kg, che si terrà il 3 e 4 ottobre a Giugliano in Campania. Ad accompagnarlo ci sarà il tecnico che lo ha sempre seguito fin dai primi passi, favorendone la crescita a livello anche internazionale: il maestro Antonio De Luca. Il quale saluta con soddisfazione questa chiamata in azzurro. "Dopo il secondo posto ai campionati italiani di febbraio - commenta, - a causa della pandemia non ci sono più state gare e siamo stati costretti ad allenarci via web, mentre da settembre abbiamo ricominciato in presenza. La cosa più importante è che non abbiamo mai mollato, anche se è stato difficile, difficilissimo, mantenere la concentrazione e la giusta determinazione agonistica. Ora soltanto pochi mesi che ci separano dagli Europei di febbraio a Tampere, in Finlandia, e non dobbiamo sbagliare nulla. Ogni tappa sarà fondamentale, noi ci vogliamo essere. Lo so che, purtroppo, adesso è troppo presto per dire se saranno effettuati, ma in caso positivo vogliamo a tutti i costi che Cesare faccia parte della spedizione per i colori dell'Italia. Già essere tra i primi due a livello nazionale e giocarsi il posto è importante, ma certo non ci accontentiamo di questo".

