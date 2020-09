Siena, Sartor firma la prima rete della nuova società

Il giocatore: "Per un attaccante segnare è importante, devo ringraziare i compagni"

Marcos Sartor ha scritto il proprio nome nella storia. E' suo, infatti, il primo gol in assoluto della nuova società Acn Siena, ripartita dalla D dopo il crollo della Robur targata Anna Durio. Il numero 11 bianconero ha sbloccato il match di esordio contro l'Ostia Mare e, visto che c'era, ha realizzato una doppietta, sfruttando le sue doti da rapace tipiche di ogni buon attaccante. “Sono contento delle due reti - commenta a mente fredda - ma ancora di più per la vittoria della squadra perché stiamo lavorando bene. Per uno del mio ruolo è sempre importante segnare, ma devo ringraziare i miei compagni che mi hanno messo nelle condizioni di farlo. Questo è un girone tosto, fuori casa sarà sempre molto dura”.

