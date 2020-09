Siena vince all'esordio, Gilardino: "Grande capacità di soffrire"

27 settembre 2020 a

Il Siena, al debutto in serie D contro l'Ostia Mare, si è imposto in maniera più netta di quanto dica il 2-1 conclusivo. Lo sa bene anche mister Alberto Gilardino, che commenta: “I ragazzi sono stati entusiasmanti, hanno giocato una gara gagliarda e hanno saputo soffrire. Questa deve essere la nostra identità. Siamo stati bravi a concretizzare le situazioni che ci siamo creati, abbiamo avuto opportunità pure per segnare il terzo gol e invece poi l’Ostia Mare ha riaperto la partita. A mio avviso siamo stati bravi anche nella sofferenza, ho visto la squadra lottare e questo è un aspetto importante e significativo”. Non è passata inosservata l'assenza di Terigi, e il tecnico spiega: “Ha avuto un problemino, un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di essere del match”.

