Siena, Simone Pianigiani va in Cina

Simone Pianigiani riparte ancora una volta dall'estero. Il coach dei sei scudetti consecutivi con la Mens Sana (dal 2006/2007 al 2011/2012), senese e contradaiolo, ha accettato la chiamata dei Beijing Ducks e dunque volerà in Cina, per sostituire Yannis Christopoulos come nuovo allenatore delle "anatre". Reduce da un anno di inattività dopo aver guidato per due stagioni l'Olimpia Milano, non è la prima volta che l'ex ct azzurro varca i confini nazionali per lavoro.

Simone Pianigiani non è più ct della Nazionale

Chiuso il ciclo trionfale di stampo biancoverde (ha cominciato ad allenare nel settore giovanile di viale Sclavo, facendo incetta di titoli, fino ad approdare nel 1992 nello staff della prima squadra con Bianchini e a essere promosso head coach, appunto nel 2006, a essere promosso head coach), infatti, andò in Turchia, al Fenerbahce, e poi in Israele, all'Hapoel Gerusalemme. Ora lo attende l'Oriente.

Nel suo palmares, a livello senior, ci sono sei campionati italiani e uno israeliano, sei Supercoppe italiane, quattro Coppe Italia e una Coppa d'Israele.

