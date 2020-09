F1 in Toscana, Hamilton: "Qualifiche fantastiche". Gli highlights

12 settembre 2020 a

Il solito implacabile Lewis Hamilton conquista con la sua Mercedes la pole position anche nel Gran Premio di Toscana davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, il cui ultimo tentativo è stato interrotto dopo aver dovuto rallentare perché frenato da Esteban Ocon davanti a lui.

Era la prima storica qualifica disputata all’Autodromo Internazionale del Mugello, su una pista lunga 5,2 chilometri (3,2 miglia), incastonata in uno scenario mozzafiato sulle colline toscane. Una pista che di solito ospita la MotoGP e che invece domani accoglierà per la prima volta gara di F1, la millesima della Ferrari. La scuderia di Maranello ha piazzato Charles Leclerc in quinta posizione, mentre Sebastian Vettel partirà da una deludente 14/a piazza. Per Hamilton sono ora 28 le piste in cui ha ottenuto almeno una pole position. Con quella odierna sono in totale 95 le pole in carriera, record assoluto. «Sono state delle qualifiche fantastiche, Bottas mi ha spinto al limite ma sono felice di essere davanti», ha commentato il britannico dopo aver salutato il migliaio di tifosi presenti sugli spalti vicino al traguardo. Il Gp di Toscana è la prima gara in questa stagione in cui sono ammessi gli spettatori, vista la pandemia di Coronavirus.

