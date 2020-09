F1, Hamilton da record firma la pole al Mugello. Quarto tempo per la Ferrari di Leclerc

12 settembre 2020 a

È della Mercedes di Lewis Hamilton la pole position, la 95esima in carriera, sul circuito del Mugello per il Gp Toscana Ferrari 1000 con il tempo di 1'15"144. Secondo posto per il compagno di squadra Valterri Bottas a +0.059, terza la Red Bull di Max Verstappen a +0.365. In quarta posizione si è piazzato Alexander Albon con l’altra Red Bull davanti alla Ferrari di Charles Leclerc a +1.126.

Seguono Sergio Perez, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ed Esteban Ocon a chiudere la top ten. In tredicesima posizione si è piazzato Kimi Raikkonen, seguito solo in quattordicesima dall’altra Ferrari di Sebastian Vettel. Per Hamilton è la prima pole al Mugello, sono ora 28 le piste in cui ha ottenuto almeno una pole position. Con quella odierna sono in totale 94 le pole position di Hamilton, record assoluto.

