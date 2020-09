F1, al Mugello la Ferrari è competitiva. Binotto: "Non ripeteremo Monza". Leclerc: "Sono ottimista" I Video

11 settembre 2020 a

"La speranza è di non ripetere Monza. È una pista diversa, speriamo di ritrovare la competitività di inizio stagione" afferma Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport. in vista del Gran Premio del Mugello che sarà la millesima gara in F1 della Rossa.

"E' iniziata bene, cominciare così forte è stata una sorpresa un po' per tutti. La mia opinione personale è che siamo stati aiutati dal filming-day che abbiamo fatto qualche tempo fa qui al Mugello. Questo ci ha aiutati, rispetto agli altri team che giravano qui su questa pista per la prima volta. Siamo tutti molto vicini" le parole di Charles Leclerc, pilota della Ferrari, al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gp della Toscana, sul circuito del Mugello,

