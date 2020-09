Siena, Ego in Europa contro gli sloveni

01 settembre 2020 a

La Ego Handball conosce gli avversari contro i quali farà il proprio debutto assoluto in Europa. I senesi entreranno in lizza nella Ehf European Cup a partire dal secondo turno e se la dovranno vedere con gli sloveni del Gorenje Velenje. Verranno disputate gare di andata e ritorno a eliminazione, primo impegno il 14 o 15 novembre, poi di nuovo in campo nel week end successivo.

L'obiettivo è di andare avanti il più possibile, con la consapevolezza del valore delle contendenti ma anche con fiducia nei propri mezzi. La società del presidente Marco Santandrea, in due anni di vita, ha sfiorato la Coppa Italia, arrendendosi solo in finale, è approdata nel Vecchio Continente e viene indicata come una delle favorite nella lotta per lo scudetto 2021. Il processo di crescita è a dir poco stupefacente.