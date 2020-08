Nuova era per il Siena calcio, la società passa a una proprietà armena

25 agosto 2020 a

a

a

Il Siena è degli armeni. A comunicarlo, in una nota, è il Comune di Siena. “L'amministrazione comunale - si legge in una nota - dopo ponderate valutazioni ed esaminata la documentazione fatta pervenire in Comune, oltre ad aver effettuato i colloqui con quattro rappresentanti di altrettanti gruppi industriali, ha ritenuto di concedere il titolo sportivo alla società Siena Noah Ssd Srl. La squadra che parteciperà al campionato di serie D si chiamerà Acn Siena 1904. Il progetto della società Siena Noah Ssd Srl è risultato il più confacente alle esigenze sportive della città e dei suoi tifosi che da sempre aspirano e sono abituati a confrontarsi con sfide di alto livello. Auspicando che questa opportunità venga colta nel rispetto della civiltà senese, dei tifosi e amanti del calcio, auguriamo un futuro all'altezza della nostra tradizione per la squadra di calcio bianconera”.