Siena, l'orgoglio di Saccone della Mens Sana

La Mens Sana, nella prossima stagione, disputerà il campionato di basket serie C Silver e il presidente della Polisportiva, Antonio Saccone, non nasconde la propria soddisfazione. “Dopo l’anno zero con la partecipazione al campionato di Promozione – sottolinea, – con tanti aspetti positivi come la vicinanza del pubblico e dei tifosi, la ripartenza del settore giovanile grazie all’impegno di staff e tecnici, è arrivato lo stop per il lockdown, con una prima squadra che aveva saldamente in mano la prima posizione in classifica. Anche per tutto quello che siamo stati in grado di creare, abbiamo chiesto l’ammissione alla categoria superiore, questa decisione che arriva dalla Federazione è motivo di orgoglio anche perché ci viene riconosciuto tutto il lavoro effettuato. Adesso andiamo avanti con un progetto sostenibile e che continui a coinvolgere giovanili, famiglie e tifosi”.