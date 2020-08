San Giobbe Chiusi, arriva Simone Berti

14 agosto 2020 a

Ancora un colpo da novanta per la San Giobbe Chiusi, che per la prossima stagione di basket serie B ha ingaggiato il play Simone Berti, classe 1985, nato a Firenze e cresciuto nel settore giovanile della Mens Sana. Nella sua carriera ha spaziato dalla A1 alla B tra Cecina, Sant'Antimo, Brindisi, Cantù, Pistoia, Casale, Ostuni, Veroli, Biella, Napoli, Cassino, Bergamo, Fiorentina e Pino Dragons Firenze. Adesso il ritorno in terra senese, con i lacustri. "Sono molto contento di questa chiamata della San Giobbe - commenta l'esterno - che ha un progetto decisamente interessante. E' una nuova avventura, sentivo la necessità di mettermi in gioco. La società sta allestendo un roster competitivo, sono già in contatto con i nuovi compagni e la sensazione che ho avvertito è la grande voglia di iniziare con gli allenamenti".