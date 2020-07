Siena, salvezza lontana per il Ct

26 luglio 2020 a

Complicata, quasi disperata, la strada del Ct Siena verso la salvezza nella serie A1 di tennis femminile. Le ragazze di Vico Alto si sono arrese, sui campi amici, al cospetto della Canottieri Casale. La sfida valeva come andata dei play out, in Piemonte il 2 agosto servirà un miracolo per ribaltare l'1-3 incassato. Alice Balducci è la prima a scendere in campo contro Mihaela Buzarnescu, e perde 6-0 6-2. Sconfitta ancora più netta (6-0 6-1) per Chiara Devito con Stefania Rubini, mentre Agnes Bukta vende a caro prezzo la pelle con Lisa Pigato: perde il primo set 6-2, ma vince il secondo 6-0. Decisivo il terzo, chiuso 10-6 in favore della portacolori di Casale. A sconfitta già maturata, le senesi si tolgono la soddisfazione di aggiudicarsi il doppio, con Balducci e Devito che domano 6-3 1-6 10-7 Chiesa e Buzarnescu.