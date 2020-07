Siena, Adpf Costone in corsa per la serie A2

20 luglio 2020 a

a

a

Per l'Adpf Costone Siena potrebbero aprirsi le porte della serie A2 di basket, una categoria già calcata in passato dalle ragazze della Piaggia, che per anni hanno lottato anche per salire in A1 prima del ridimensionamento e la discesa in B, in un contesto dove ripartire con un progetto solido. Adesso, però, potrebbe essere giunto il momento di fare un salto di qualità. Nel secondo torneo nazionale "in rosa", infatti, è appena stata confermata la formula a 28 formazioni, con due gironi Nord e Sud da 14 ciascuno. Si sono liberati tre posti, dopo il ripescaggio sul massimo palcoscenico di Campobasso e la decisione di Viterbo e High School Lab Roma Roma di non iscriversi. Firenze e Patti sono quasi certe di riempire due di quelle caselle, per la terza sarebbero in lizza Ancora e, appunto, il Costone. Se le porte si apriranno davvero, magari i vertici senesi un pensierino ce lo faranno, valutando tutti i pro e i contro. Tra questi, il probabile inserimento nel girone Sud, con 3 trasferte in Sardegna (a Selargius e due volte a Cagliari) e, con l'ammissione di Patti, anche una in Sicilia.