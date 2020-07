La Formula 1 al Mugello, è ufficiale: il 12 e 13 settembre il Gp Toscana Ferrari 1000

Sara Nucoli 10 luglio 2020 a

Mancava ormai solo l’ufficialità, che è arrivata oggi: per la prima volta nella storia il circuito del Mugello ospiterà un Gran Premio di Formula 1. Il circus ha annunciato infatti in una nota che il tracciato di proprietà della Ferrari ospiterà una gara nel weekend del 12-13 settembre. Per l’occasione il Cavallino Rampante disputerà il millesimo Gran Premio in Formula 1. La denominazione ufficiale del Gran Premio sarà Gp Toscana Ferrari 1000. Entra in calendario oltre alla gara italiana anche il Gp di Russia, che si terrà a Sochi il 27 settembre, quando per la prima volta quest’anno potrebbero essere ammessi gli spettatori sulle tribune. Salgono così a 10 i Gran Premi attualmente in calendario: nelle prossime settimane verranno ufficializzati altri appuntamenti. L’obiettivo è organizzare un Mondiale con almeno 15-18 gare.

L'autodromo del Mugello, a 35 km da Firenze, è stato inaugurato nel 1974 come naturale evoluzione del Circuito Stradale nato nel 1914, ed è adagiato sulle colline fra Scarperia e San Piero a Sieve. La pista è le poche piste che la Fia ha certificato con la qualifica 3-Star Level: l’impianto ha infatti superato il test ambientale definito dalla Federazione, ottenendo così un riconoscimento per l’eccellenza delle politiche di sostenibilità adottate