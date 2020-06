Alessandro Florio: "Grazie Ego Siena, torno in Sicilia ma non dimenticherò questa annata sportiva"

29 giugno 2020 a

a

a

Alessandro Florio, giovane talento della pallamano, ha deciso di lasciare Siena e la serie A1 per motivi personali e di scendere in A2 con l'Orlando Haenna. La scelta di tornare in Sicilia è legata all'intenzione di concludere gli studi delle superiori a Licata. Prima di andarsene, però, ha voluto ringraziare "la Ego handball e il presidente Marco Santandrea, per quest’anno passato insieme, per la bellissima esperienza vissuta e per la possibilità che mi è stata concessa. Ringrazio tutti i miei compagni, gli allenatori e lo staff con cui ho avuto il piacere di poter trascorrere questi mesi. Ora mi preparo a una nuova esperienza nel campionato di A2 cercando sempre di dare il massimo”.