Arriva l'azzurro Pablo Marrochi, adesso la Ego Siena parla anche uruguaiano

23 giugno 2020 a

Un uruguaiano per la Ego handball Siena: Pablo Marrochi, sudamericano di nascita italiano di passaporto. Nel giro della Nazionale azzurra dal 2013, torna in Italia dopo sette stagioni, l’ultima delle quali vissuta in Spagna al Liberbank Cuenca. Nato a Montevideo il 13 settembre 1986, il suo approdo nel Belpaese risale al 2007 con la maglia di Conversano, indossata fino al 2013 (2 scudetti, 3 Coppe Italia, una Supercoppa e 2 Handball Trophy). Passa poi al Carpi per un anno, infine lascia l'Italia e sviluppa la sua carriera in Lussemburgo, Francia e, come già detto, Spagna.

Giocatore versatile e di grande intelligenza tattica, ha grande esperienza internazionale vista la sua pluriennale partecipazione alle Coppe europee. “Sono molto felice di tornare in Italia – commenta Pablo Marrochi – e di farlo in una società ambiziosa come Siena, che ha un progetto interessante”.