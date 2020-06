Moto, cancellato il Gp d'Italia al Mugello. La Toscana resta senza il suo grande appuntamento sportivo

Fim, Irta e Dorna Sports hanno annunciato la cancellazione del Gran Premio d'Italia Oakley al Mugello, classe MotoGp. "È con il cuore trieste che annunciamo la cancellazione del Mugello - afferma in una nota Carmelo Ezpeleta, ceo della Dorna Sports - Purtroppo, non siamo stati in grado di trovare una soluzione ai problemi logistici e operativi derivanti dal calendario riorganizzato per permetterci di visitare la sede in questa stagione. È una grande perdita, in quanto il Mugello è uno dei circuiti più belli del mondo e che siamo molto orgogliosi di chiamare la casa del Gran Premio d'Italia". La pista toscana fa parte del calendario del mondiale dal 1976 ed era diventata una tappa fissa a partire dal 1991.