Si è conclusa con il botto la serie di aste organizzate dalla Virtus Siena tramite l’iniziativa #virtusisheart. Cimeli sportivi messi in vendita al miglior offerente, con il ricavato in gran parte devoluto per finanziare le attività del reparto di Terapia intensiva del Policlinico Le Scotte. L'ultima perla affidata al martelletto del battitore ufficiale è stata la canotta numero 16 dell’Italia indossata da Amedeo Tessitori nelle recenti qualificazioni per il campionato europeo. Cresciuto proprio in piazzetta don Perucatti, il giocatore è adesso un punto di riferimento di Treviso e anche della Nazionale. La battaglia e suon di rilanci è stata furibonda e la maglia è andata via per una cifra davvero alta, ma versata a fin di bene. A questo punto, il 4 giugno si svolgerà la cerimonia di consegna dell’assegno con l’importo raccolto.