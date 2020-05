Dall'inizio della settimana l'attività di base del ciclismo ha cominciato a rimettersi in moto granze al Pedale senese, che ha individuato la pista dell'Acquacalda come una zona adatta per permettere ai giovanissimi di fare attività motoria. Fabrizio Barsotti, dirigente della società, non ha apprezzato il comportamento della Federciclismo in questa fase e lo spiega chiaramente sul sito Tuttobiciweb. “La Federazione - si legge - ha dato giustamente tanto risalto alle scuole di ciclismo, peccato poi che sia mancato un vero e proprio legame con le società impegnate in questo senso. L’esempio di questa emergenza ne è la prova. Il silenzio assoluto, tranne uscire con comunicati solo per prendere atto dei decreti senza studiare le applicazioni degli stessi nel concreto. Ancora una volta, Federazione lontana dal territorio. L’impressione, e spero vivamente di sbagliarmi, è che del settore giovanile importi poco o niente ai vertici, con un disagio che ormai dura da tempo”.