Quando una leggenda della Mens Sana e del basket nazionale si confronta con il presente della pallacanestro biancoverde, non può che uscirne un arricchimento e uno scambio di nozioni come tra maestro e allievo. E' stato questo e molto altro l'incontro tra "il professor" Ezio Cardaioli, l'uomo del primo boom di viale Sclavo negli anni Settanta (con la promozione in A, i primi arrivi di giocatori da sogno in campo e le battaglie all'arma bianca nel bunker del dodecaedro, dove passare era un inferno anche per i più grandi), e Pierfrancesco Binella, attuale coach mensanino a cui è stata affidata la guida nel progetto di rinascita dopo i disastri e i bocconi amari del recente passato. Cardaioli ha consegnato al collega di panchina diverso materiale su tecniche di allenamento, tattiche, storia e aneddoti, con volumi e appunti di grande valore. "Lo ringrazio tanto - commenta Binella senza nascondere l'emozione - per questo importantissimo regalo. Ho tra le mani un patrimonio della pallacanestro senese che non mancherò di leggere, studiare e conservare con estrema cura".