Irene Siragusa è a Colle Val d'Elsa ma con il cuore è già proiettata a Tokyo. "Le Olimpiadi sono il mio obiettivo” sottolinea la "velocista con gli occhiali" azzurra tesserata per l’Esercito. "Lo spostamento dei Giochi, il non poter andare al campo per un mese e la cancellazione degli Europei di Parigi hanno un po' cambiato le mie abitudini di vita, ma ho cercato di crearmi una routine sana. Lo sport individuale tempra il carattere. Combatti contro te stesso e nel mio caso contro il tempo. L’insegnamento più importante è mai mollare: né dopo una sconfitta e né dopo un infortunio”. L'annullamento dell'appuntamento a 5 cerchi, però, è stato un duro colpo, anche se previsto: "E’ stata subito una situazione di livello globale con l’Italia colpita per prima in maniera atroce. Quando arrivò la comunicazione, fino al giorno prima il Cio e la Iaaf dicevano di andare avanti come da programma. Il giorno dopo tutto rimandato, è stato spiazzante. Con l’avanzare del virus e del tempo hanno optato per la scelta migliore sperando che il prossimo anno sia tutto superato”.