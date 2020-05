Robur Siena, Anna Durio in missione: si possono mettere i calciatori in cassa integrazione

Alessandro Lorenzini

Dalle parole ai fatti. E’ il passaggio che per forza di cose deve fare Anna Durio, presidente del Siena. Dopo il botta e risposta con l’assessore allo sport del Comune di Siena Paolo Benini (clicca qui), infatti, la numero uno bianconera deve dar seguito alle promesse. La stessa Durio parlò di “incidente di percorso”, commentando a marzo il mancato pagamento degli emolumenti di gennaio e febbraio (il 16 marzo). “Non ci tireremo mai indietro e continueremo ad onorare qualsiasi impegno preso con la solita determinazione e passione di sempre” ha ribadito due giorni fa, in risposta appunto alle perplessità sollevate dall’assessore comunale per il mancato bonifico relativo proprio a questi emolumenti. Un nodo che bisogna in ogni caso sciogliere per poter ragionare sul futuro, pur tenuto conto che, sempre per riprendere le parole di Anna Durio, “il futuro della Robur non dipende solo da noi”, ma evidentemente anche dalle scelte della federazione sui campionati (attuale e futuro) con il consiglio federale che è stato fissato per il 20 maggio e sui sostegni alla Lega Pro che verranno messi in campo. In questo senso un aiuto potrebbe arrivare dall’approvazione della cassa integrazione, che costerà al governo circa 21 milioni di euro: saranno coperti gli stipendi fino a 50mila euro lordi per due mesi per i calciatori (e sportivi in genere) professionisti. Un provvedimento che dovrebbe far risparmiare al Siena qualcosa come 300mila euro; per accedere alla cassa, però, prima bisogna saldare gennaio e febbraio e su questo sarebbe impegnata Anna Durio, avvistata in questi giorni in città. Resta dunque quello il problema principale, prima di parlare di altro.