Robur Siena e gli stipendi, l'assessore Benini: "Anna Durio adesso faccia chiarezza sulla situazione"

“Anna Durio adesso faccia chiarezza su quella che è la situazione della Robur Siena”. L’assessore comunale allo Sport Paolo Benini esce allo scoperto e decide di mettere un po’ di pressione alla presidente della società calcistica bianconera. Il Siena deve ancora pagare gli stipendi di gennaio e febbraio dei suoi tesserati e in città cresce la preoccupazione, acuita ancora di più dai silenzi dei dirigenti della Robur nelle ultime settimane. “Ho aspettato un po’ prima di parlare – ha detto Benini in una videoconferenza pubblica – ma credo che sia giunto il momento di dire qualcosa. Il Comune d’altronde non ha mai smesso di monitorare la situazione. Io ho avuto negli ultimi giorni alcuni scambi di messaggi con la presidente Durio, durante i quali lei ha cercato di essere rassicurante ma non ha tuttavia fornito delle certezze sul futuro”.

