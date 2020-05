La stagione della Robur e della Pianese è giunta alla conclusione. In verità, manca l'ultimo decisivo parere, ma il destino appare decisamente scritto. Niente di nuovo sotto il sole dopo l'assemblea della Lega pro, che ha deciso lo stop al campionato di serie C. I verdetti sono le promozioni in B di Monza, Vicenza e Reggina, le rispettive leader della classifica nei rispettivi gironi al momento della sospensione per il Coronavirus. Manca la quarta promossa, ma un incrocio di calcoli tra punti fatti e partite disputate dovrebbe consegnare il biglietto al Carpi. In coda, bloccate le retrocessioni in D, e questa è una buona notizia per la matricola Pianese, in lotta per rimanere in categoria e ora certa di giocare ancora in C. A questo punto la palla passa alla Federazione, che nel prossimo consiglio ratificherà parola spetta ora alla Federazione che nel prossimo consiglio ratificherà la decisione.