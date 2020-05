I tifosi della Robur in prima fila per dare una mano in tempo di emergenza per il Coronavirus, e il sindaco li ringrazia. "Abbiamo ricevuto in dono dal Siena club Fedelissimi - spiega Luigi De Mossi - 10 mini router per il collegamento a internet che l'amministrazione comunale, sentiti i dirigenti scolastici, consegnerà agli studenti che ne hanno necessità. Questo apprezzato gesto di solidarietà ci è stato comunicato da Lorenzo Mulinacci, presidente del club che, in questo periodo di pandemia, ha dimostrato grande sensibilità verso quella parte di studenti che si trovano a dover seguire le lezioni dalle proprie abitazioni. Non appena saranno consegnati i dispositivi sarà premura dell'assessore Paolo Benini informare i dirigenti scolastici affinché siano distribuiti a chi ne ha più necessità, come richiesto dai Fedelissimi".