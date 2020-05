Strade Bianche, si correrà l'1 agosto: per il nuovo calendario manca soltanto l'ufficialità dell'Uci

Un calendario di ciclismo compresso con tre grandi giri in 71 giorni, le classiche monumento durante le gare di tre settimane. E la Strade Bianche a inaugurare la ripresa della stagione ciclistica internazionale. Questo è il complicato calendario di emergenza su cui sta lavorando l’Uci (Unione ciclistica internazionale) per salvare la stagione ciclistica sospesa tra fine febbraio e metà marzo dal Coronavirus. Secondo Diario As, il quotidiano spagnolo che in anteprima ha svelato la bozza, martedì 5 maggio potrebbe essere tutto ufficiale. Questo calendario vede proprio la corsa senese come quella di riapertura. La Strade Bianche è fissata per l’1 agosto, una bella notizia per tutti gli appassionati. Ma chissà cosa ne penseranno i corridori chiamati a correre una corsa durissima, con lunghi tratti sullo sterrato, nel mese più caldo e senza gare ufficiali di preparazione. Si prospetta uno sforzo, per chi la correrà, davvero al limite. Il resto del calendario prevede la Milano-Sanremo l’8 agosto, il Tour de France dal 29 agosto al 20 settembre e in concomitanza la Tirreno-Adriatico (8-14 settembre). Dal 20 al 27 ottobre spazio alla settimane del Mondiale, a ottobre il calendario sarà fitto e con tante sovrapposizioni. Il Giro d’Italia sarà dal 3 al 25 ottobre (il 4 è prevista la Liegi e il 18 il Giro delle Fiandre), mentre la Vuelta di Spagna è fissata dal 20 ottobre all’8 novembre. Nel frattempo, l’1 novembre, ci sarà la Parigi-Roubaix. A chiudere questa mini stagione compressa sarà il Giro di Lombardia il 14 novembre.

Per approfondire: La Granfondo Strade Bianche spostata al 13 settembre.