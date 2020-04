Morto Doriano Vannoni, fu il portiere del Poggibonsi che vinse a Siena nel 1974 in rimonta

Addio a Doriano Vannoni. L'ex portiere è morto all'ospedale di Grosseto, dove era ricoverato, all'età di 72 anni. Vannoni, originario di Follonica, in provincia di Siena era ben conosciuto per aver difesa la porta del Poggibonsi nella stagione 1973/1974 passata alla storia per la vittoria nel derby in trasferta con la Robur dopo una clamorosa rimonta nel secondo tempo (1-2, era il 6 gennaio 1974). Vannoni è stato il primo follonichese a diventare un professionista nel calcio indossando la maglia del Livorno in Serie B. Giocò anche con Ravenna, Crotone e Piombino. Dopo il ritiro aveva guidato per alcune stagioni i settori giovanili di Massetana e Montieri.