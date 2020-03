Il ciclismo ferma i pedali davanti all'emergenza Coronavirus. Siena ha annullato prima la Gran Fondo Strade Bianche, poi la corsa Strade bianche riservata ai professionisti, a Monteriggioni stessa sorte per la Gran fondo Castello di Monteriggioni, in programma il 15 marzo, e per tutti gli eventi collaterali di sabato 14, ovvero la pedalata gravel, la camminata nella Francigena e la cena del Team bike Pionieri. Sono gli stessi Pionieri, organizzatori dell'evento, a farlo sapere, comunicando che la decisione è stata presa "facendo seguito al decreto legge del presidente del Consiglio approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, che prevede tra le altre misure, la sospensione cautelativa degli eventi sportivi sul territorio nazionale. Seguiteci per quanto riguarda l’eventuale cambio di data o il congelamento delle quote iscrizione per la prossima edizione".