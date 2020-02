Napoli-Torino, le formazioni, i partenopei cercano punti per l'Europa

Restano due i posticipi serali della 26esima giornata di serie A di calcio, dopo il rinvio del big match fra Juventus e Inter e altre quattro gare per l'emergenza Coronavirus. Sabato 29 febbraio alle 20.45 si gioca e lunedì 2 marzo è in programma Sampdoria-Verona, sempre alle 20.45. Il 29 febbraio, dunque, occhi puntati sul Napoli-Torino con i partenopei che stanno risalendo la classifica e hanno rimesso nel mirino la qualificazione in Champions League. Ancora la strada è lunga, ma le vittorie con Cagliari e Brescia in trasferta e il pari in Champions al San Paolo con il Barcellona, hanno riportato grande entusiasmo. Adesso la squadra di Gattuso affronta il Torino in grande difficoltà. FORMAZIONI - NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Allan, Lobotka, Elmas; Politano, Milik, Insigne. TORINO (3-5-2) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Zaza, Belotti.