Il discorso commovente di Vanessa Bryant alla commemorazione del marito Kobe e della figlia Gianna

Ha parlato per ventidue minuti, con la voce rotta dalle lacrime Vanessa Bryant, moglie di Kobe e mamma della piccola Gianna, durante il memorial organizzato allo Staples Center per ricordare il grande campione. Ed ha commosso tutto il pubblico presente che le ha tributato un lunghissimo applauso. Parole bellissime, che raccontano due vite spezzate troppo presto.

“La mia piccola bimba. Gianna Bryant è un’anima incredibilmente dolce e gentile. Era molto premurosa e mi baciava sempre per la buona notte e mi baciava per il buongiorno. Ci sono state alcune occasioni in cui ero assolutamente stanca di stare con Bianka e Capri, e pensavo che fosse andata a scuola senza salutarmi. Scrivo e dico ‘Nessun bacio?’ E Gianna rispondeva: ‘Mamma, ti ho baciato. Dormivi e non volevo svegliarti.’ Sapeva quanto significassero per me i suoi baci mattutini e serali, ed era così premurosa da ricordare di baciarmi ogni giorno. Era la ragazza di papà, ma so che adorava sua madre e mi mostrava sempre grande affetto, mi diceva che mi amava. Era una delle mie migliori amiche.”

“Adorava cucinare. Adorava regalare un sorriso sul volto di tutti. Lo scorso agosto ha preparato una bellissima torta di compleanno per suo padre. Sembrava decorata in maniera professionale. Ha preparato i migliori biscotti al cioccolato. Le piaceva guardare i programmi di cucina e “Cupcake Wars” con me, e le piaceva guardare “Survivor” e “NBA su TNT” con suo padre. Le piaceva anche guardare i film Disney con le sue sorelle.”

“Gigi era molto competitiva come suo padre, ma aveva una grazia bellissima. Il suo sorriso era come il sole. Il suo sorriso occupava tutto il suo viso, proprio come il mio. Kobe diceva sempre che ero io. Aveva il mio fuoco, la mia personalità e il mio sarcasmo, ed era tenera e amorevole all’interno. Aveva la risata migliore. Era contagiosa. Era pura e genuina.”

“Kobe e Gianna gravitavano naturalmente l’uno verso l’altro. Aveva la capacità di Kobe di ascoltare una canzone e di aver memorizzato tutti i testi dopo aver ascoltato la canzone un paio di volte; era il loro talento segreto.”

“Era un’atleta incredibile. Era brava in ginnastica, calcio, softball, danza e basket. Era anche una ballerina incredibile. Adorava nuotare, ballare e fare salti nella nostra piscina. Gigi adorava le sue danze su TikTok.”

“Gigi aveva fiducia in se stessa ma non in maniera arrogante. Amava aiutare e insegnare cose ad altre persone. A scuola si era offerta agli allenatori di pallacanestro maschile di dare un aiuto alla squadra e dare alcuni suggerimenti, ad esempio su come doveva essere eseguito il triangolo. Era molto simile a suo padre e ad entrambi piaceva aiutare le persone a imparare cose nuove e padroneggiarle. Erano grandi maestri.”

“Gigi era molto dolce. Si assicurava sempre che tutti stessero bene. Ha sempre tenuto unita la nostra famiglia. Amava le tradizioni familiari e la serata dei film per famiglie era importante per lei. Ha sempre cercato tutti. Era molto in sintonia con i nostri sentimenti e voleva il meglio per noi.”

“Gianna era intelligente, sapeva leggere, parlare e scrivere il mandarino, conosceva lo spagnolo e aveva ottimi voti e li ha mantenuti alti anche cercando di diventare una grande giocatrice di basket. Era nel consiglio studentesco. Era l’assistente del regista per la sua recita scolastica proprio come sua sorella maggiore. Non vedeva l’ora di superare gli esami di terza media e di passare al liceo con sua sorella maggiore, Natalia. Sono così felice che le sia stata data l’opportunità di sapere che fosse stata accettata nella stessa scuola superiore. Lei era davvero felice.”

“Gianna ci ha resi tutti orgogliosi e lo fa ancora. Gianna non ha mai provato a conformarsi. Era sempre se stessa. Era una brava persona, una leader, un’insegnante, con indosso una maglietta bianca, leggings neri, una giacca di jeans, Converse bianca alta e una flanella legata intorno alla vita, e con i capelli lisci era tutto il suo stile preferito. Aveva questo swag da quando era bambina. Ha dato i migliori abbracci e i migliori baci. Aveva labbra splendide e morbide come il suo papà. Mi abbracciava e mi stringeva così forte, che sentivo che mi amava e mi piaceva il modo in cui mi guardava. Ci amiamo così tanto. Mi manca tantissimo.”

Era così energica. Non riuscivo a tenere il passo con la sua energia. Mi mancano i suoi dolci baci e la sua intelligenza, e mi mancano il suo sarcasmo e la sua intelligenza, e quell’adorabile sorriso un po’ così, seguito da un sorriso e da un’esplosione di risate. Gigi era il sole. Ha illuminato i miei giorni ogni giorno. Mi manca guardare il suo bel viso.”

“Era sempre così brava. Una seguace delle regole. Sapevo di poter sempre contare su di lei per fare la cosa giusta. Era la figlia più amorevole, la sorellina premurosa e la stupida sorella maggiore. Aiutava spesso a portare la borsa dei bambini e a giocare con loro, e adorava aiutarmi con Bianka e Capri. A Bianka piaceva andare al parco giochi, nuotare e saltare sul trampolino con Gigi. Dicevo a Gigi che pensavo che Coco la considerasse la sua sorella preferita. Capri sorrideva da un orecchio all’altro quando Gigi entrava nella stanza e Capri mi ricorda molto Gianna. Si assomigliano e sorridono con tutto il loro viso – pura gioia.”

“Non potremo vedere Gigi andare al liceo con Natalia e chiederle come è andata la sua giornata. Non abbiamo avuto la possibilità di insegnarle come guidare una macchina. Non sarò in grado di dirle quanto è bella il giorno del suo matrimonio. Non vedrò mai la mia bambina camminare verso l’altare, farla ballare con suo padre, ballare sulla pista da ballo con me e avere dei figli. Gianna sarebbe stata una mamma meravigliosa. Era molto materna da quando era davvero piccola.”

“Molto probabilmente Gigi sarebbe diventata la miglior giocatore della WNBA. Avrebbe fatto un’enorme differenza per il basket femminile. Gigi era motivata a cambiare il modo in cui tutti vedevano le donne nello sport. Ha scritto articoli a scuola a difesa delle donne e ha scritto su come la disparità di retribuzione per i campionati NBA e WNBA non fosse giusta. E sento davvero che ha fatto un cambiamento positivo per i giocatori della WNBA ora, perché sapevano che l’obiettivo di Gigi era quello di giocare alla fine nella WNBA.”

“Sono ancora così orgogliosa di Gianna: è stata gentile con tutti quelli che ha incontrato per tutti i suoi 13 anni che è stata qui sulla Terra. I suoi compagni di classe hanno condiviso molte storie affettuose con noi, e quelle storie mi hanno ricordato che Gianna amava e ha mostrato a tutti che nessun atto di gentilezza è mai troppo piccolo per fare la differenza nella vita di qualcuno. Era sempre, sempre, sempre rispettosa degli altri e dei loro sentimenti. Era una sorella e una figlia bella, gentile, felice, sciocca, premurosa e amorevole. Era così piena di vita e aveva molto di più da offrire a questo mondo. Non riesco a immaginare la vita senza di lei. Mamma, Natalia, Bianka, Capri e papà ti adorano così tanto, Gigi. Mi mancheranno i tuoi dolci baci e il tuo sorriso meraviglioso. Mi manchi tutti, tutti i giorni. Ti amo.”



“Ora per la mia anima gemella. Kobe era conosciuto come un feroce competitore sul campo da basket. Il più grande di tutti i tempi, uno scrittore, un premio Oscar e il Black Mamba. Ma per me era KobKob, il mio Boo-Boo, il mio Bae-Boo, il mio papi chulo. Io ero la sua VeBe, la sua principessa, la sua reina, la regina Mamma – Mamba.”

“Non potevo vederlo come una celebrità, né solo come un incredibile giocatore di basket. Era il mio dolce marito e il bellissimo padre dei miei figli. Era mio. Era il mio tutto.”

“Kobe e io siamo insieme da quando avevo 17 anni e mezzo. Sono stata la sua prima ragazza, il suo primo amore, sua moglie, il suo migliore amico, il suo confidente e il suo protettore. Era il marito più straordinario. Kobe mi amava più di quanto potessi mai esprimere o esprimere a parole. Io ero il fuoco e lui era il ghiaccio, e viceversa a volte. Ci siamo bilanciati. Farebbe qualsiasi cosa per me. Non ho idea di come meritassi un uomo che amasse e desiderasse me come lo faceva Kobe. Era carismatico, un gentiluomo, era amorevole, adorante e romantico. Era veramente il più romantico nella nostra relazione. Non vedevo l’ora di San Valentino e dei nostri anniversari ogni anno. Ha programmato viaggi speciali per l’anniversario e un regalo speciale speciale per ogni anno del nostro matrimonio. Ha persino realizzato a mano i miei regali più preziosi. Pensava fuori dagli schemi ed era così premuroso anche mentre lavorava sodo per essere il miglior atleta. Mi ha regalato il notebook e il vestito blu indossati da Rachel McAdams nel film “The Notebook”. Quando gli ho chiesto perché avesse scelto il vestito blu, mi ha detto perché era la scena in cui Allie torna a Noah. Avevamo sperato di invecchiare insieme come nel film. Abbiamo davvero avuto una storia d’amore straordinaria. Ci amavamo con tutto il nostro essere, due persone perfettamente imperfette che tiravano su una bella famiglia e le nostre ragazze dolci e meravigliose.”

“Un paio di settimane fa, prima che passassero a miglior vita, Kobe mi mandò un dolce messaggio e mi disse come volesse passare del tempo insieme, solo noi due, senza i nostri figli, perché, prima, io per lui sono il suo migliore amico. Non abbiamo mai avuto la possibilità di stare soli noi due. Eravamo impegnati a prenderci cura delle nostre ragazze e solo a fare le nostre normali responsabilità quotidiane. Ma sono grata di avere avuto quel messaggio. Significa molto per me. Kobe voleva che rinnovassimo i nostri voti. Voleva viaggiare per il mondo insieme. Abbiamo parlato di come saremmo diventati i nonni divertenti per i figli delle nostre figlie. Sarebbe stato il nonno più bello.”

“Kobe era l’MVP dei papà, o MVD. Non ha mai lasciato la tavoletta del water alzato. Ha sempre detto alle ragazze quanto sono belle e intelligenti. Ha insegnato loro come essere coraggiosi e come andare avanti quando le cose si fanno difficili. Quando Kobe si è ritirato dall’NBA, ha preso il mio posto nell’accompagnare a scuola le ragazze mentre ero io rimanevo a casa incinta di Bianka e ad occuparmi di Capri.”

“Sapeva sempre che c’erano margini di miglioramento e voleva fare di meglio. Ha fatto felicemente il ‘tassista’ e si è divertito a passare il tempo in macchina con le nostre ragazze. Era un padre presente. Mi ha aiutato a fare il bagno a Bianka e Capri quasi ogni notte. Cantava canzoni sciocche sotto la doccia e continuava a farle ridere e sorridere mentre le insaponava nella lozione e le preparava per andare a letto. Aveva braccia magiche e poteva far addormentare Capri in pochi minuti. Ha detto di averlo fatto con una scienza, otto volte su e giù per il nostro corridoio.”

“Adorava portare Bianka a Fashion Island e guardarla mentre giocava nella zona dello stagno di Koi e adorava portarla al parco. La loro ultima visita allo stagno di Koi è stata la sera prima che lui e Gigi passassero a miglior vita. Ha condiviso l’amore per i film con Natalia. Gli piaceva andare a teatro e portare Natalia a guardare il nuovo film “Star Wars” o “Harry Potter”. Hanno fatto diverse volte maratone cinematografiche e lui si godeva ogni secondo. Aveva un cuore tenero.”

“Kobe in qualche modo sapeva dove fossi in ogni momento, in particolare quando ero in ritardo alle sue partite. Si preoccuperebbe per me se non fossi al mio posto all’inizio di ogni partita e chiederebbe alla sicurezza dove mi trovassi. Penso che qualcuno con i bambini capisca che a volte non riesci a fare tutto in tempo, e alla fine è stato abituato al mio ritardo. Il fatto che potesse giocare a un livello professionale intenso ed essere ancora preoccupato assicurandoci che fossimo arrivate alla partita in totale sicurezza è solo un altro esempio di come la famiglia venisse sempre prima per lui.”

“Adorava essere l’allenatore di basket di Gianna. Mi disse che avrebbe voluto convincere Natalia a giocare a basket in modo che avessero trascorso più tempo insieme, e voleva anche che lei perseguisse la propria passione. Ha visto Natalia giocare in un torneo di pallavolo il giorno del suo compleanno, il 19 gennaio, e ha notato che è una giocatrice molto intelligente. Era convinto che sarebbe potuta diventare un’ottima guardia con la sua visione. E mi ha detto che voleva che Bianka e Capri giocassero a basket in modo da poter passare tanto tempo con lui come con Gigi. Kobe ha sempre detto a Bianka e Capri che sarebbero cresciuti, avrebbero giocato a basket. Ora non avranno il papà e la sorella qui per poterle insegnare a giocare… e questa è davvero una perdita che non capisco.”

“Sono così contento che Kobe abbia sentito Coco dire “Papà” per la prima volta. Ma voglio che le mie figlie conoscano e ricordino l’incredibile persona, marito e padre che era. Il tipo di uomo che voleva insegnare alle generazioni future a stare meglio e impedire loro di commettere i propri errori. Gli è sempre piaciuto lavorare e fare progetti per migliorare la vita dei bambini. Ci ha insegnato tutte le lezioni preziose sulla vita e sullo sport attraverso la sua carriera nella NBA, i suoi libri, il suo spettacolo, “Details” e la sua serie di podcast “Punies”. Siamo così grati che abbia lasciato quelle lezioni e storie per noi.”

“Era un uomo che pensava tanto e scriveva sempre bellissime lettere e cartoline d’amore, e Gigi aveva la sua meravigliosa capacità di esprimere i suoi sentimenti e farti sentire il suo amore attraverso le parole. Era pensierosa come lui. Erano così facili da amare. Tutti gravitavano naturalmente verso di loro. Erano divertenti, felici, sciocchi e adoravano la vita. Erano così pieni di gioia e avventura. Dio sapeva che non potevano essere su questa Terra l’uno senza l’altro. Doveva portarli a casa per averli insieme. Baby, prenditi cura della nostra Gigi. Io ho qui con me Nati, BiBi e Coco e ti posso dire siamo ancora la squadra migliore.”

“Vi amiamo e ci mancate, Boo-Boo e Gigi. Possiate entrambi riposare in pace e divertirvi in paradiso fino a quando ci incontreremo di nuovo, un giorno. Vi amiamo entrambi e ci mancherete sempre e per sempre, mamma.”