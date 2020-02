La Ego handball Siena, impegnata nelle Final 8 di Coppa Italia in viale Sclavo, batte 30-24 Trieste e vola in semifinale. Un risultato storico per la compagine del presidente Santandrea. Partita mai in discussione, come testimonia anche il 6-1 al 10’. In chiusura di primo tempo il divario tocca il +10 (19-9), nella ripresa la concentrazione rimane sempre alta e Radovcic dai sette metri firma anche il +11, massimo vantaggio. Trieste ci prova, ma il margine è saldo (26-18 al 20’) fino al 30-24 finale. I senesi, in semifinale, se la vedono sabato 22 febbraio con Pressano.

Questa è la formazione mandata nella mischia da Lisica: Leban, Fovio, Radovcic 6, Bronzo 7, Nelson 3, Borgianni 1, Kasa 4, Amato 3, Yousefinezhad, Bufoli, Vermigli 1, Florio, Dal Medico, Riccobelli 3, Pasini 2