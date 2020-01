Niccolò Di Leo, giocatore della formazione Under 18 del Costone, ha vinto il premio nazionale "Sport e studio 2019" organizzato dalla Federazione italiana pallacanestro. La consegna è in programma sabato 29 febbraio 2020 a Roma, nel corso di una cerimonia che si terrà presso il Salone d'onore del Coni alla presenza delle autorità federali.

Il giovane cestista gialloverde, classe 2003, nel 2019 ha disputato 27 partite ufficiali del campionato regionale Under 16 Eccellenza (tra l'altro, senza ricevere provvedimenti disciplinari), portando avanti in contemporanea l'impegno sui banchi del liceo scientifico "Galileo Galilei", dove frequenta la classe terza dell'indirizzo internazionale. La sua media è 9,36/10. "Rappresentare il Costone - ha spiegato - per me è sempre un onore, sia in campo che fuori. Sono cresciuto in questa società sin dai primi anni del minibasket".