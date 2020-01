Dopo oltre un mese e mezzo la Robur Siena torna a vincere in trasferta. In Sardegna, l'Olbia crolla sotto i colpi di Marco Guidone, proprio come era successo nell’ultimo blitz esterno, ad Alessandria. Il bomber, con un gol per tempo, firma una doppietta e demolisce le speranze dei padroni di casa, che erano anche riusciti a trovare il momentaneo pareggio tra un colpo di classe e l'altro. Per questo recupero della 20esima giornata di serie C, Dal Canto ha deciso di mescolare le carte rispetto alla gara di Carrara e si è presentato con 4 novità: Oukhadda e Panizzi terzini, Campagnacci e D’Auria sulla trequarti. Soprattutto quest'ultimo, pur non andando a rete, ha impresso un marchio deciso sulla partita.

Il match winner Guidone ha commentato: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, per questo siamo stati bravi a portare a casa il risultato gestendo con il carattere giusto. Per me, da attaccante, è importante far gol, e sono logicamente contento per la doppietta”.