Una Emma Villas tutta tecnica, grinta e cuore mantiene l'imbattibilità interna e rafforza il primo posto nella classifica della serie A2 di volley. I 3 punti conquistati al Palaestra contro Brescia non sono stati semplici da mettere in cascina, dal momento che la formazione lombarda ha confermato di non essere un cliente facile ed è partita molto bene, facendo suo il primo set (20-25). I ragazzi di coach Graziosi, però, non si sono fatti intimorire e hanno spolverato dal proprio repertorio un'abilità in battuta che, colpo dopo colpo, ha fatto la differenza. Il secondo set ha riportato in equilibrio la situazione (27-25), con Milan e Mariano sugli scudi, il terzo ha fatto mettere la testa avanti ai leoni biancoblù (25-11) con un Romanò inarrestabile e devastante. La pratica è stata perfezionata nel quarto set (26-24) con una battaglia di nervi che ha visto i senesi uscire dal campo con le braccia al cielo e tra gli applausi del pubblico.