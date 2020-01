La Pianese riprende il suo cammino in serie C dopo la pausa per le festività e va in trasferta ad Arezzo per un derby che promette scintille. "Come per tutte le squadre - commenta il ds bianconero Badii, ex di turno - questo stop di un mese è stato troppo lungo. Arriviamo alla sfida contro l’Arezzo preparati, purtroppo abbiamo un paio di giocatori infortunati, come Ambrogio e Romano, per il resto la rosa è al completo. Avendo lavorato per quattordici anni consecutivi nell’Arezzo, è naturale che per me non sarà una partita come le altre, sarà come vedere due figli che fanno a cazzotti tra di loro. Per quanto riguarda il calciomercato abbiamo delle trattative in corso, ne abbiamo già intavolata qualcuna ed è ancora tutto sospeso perché non possiamo sbagliare un colpo: preferiamo prendere il giusto tempo per la scelta giusta".