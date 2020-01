Una Emma Villas in versione favolosa fa l'impresa al Palaparenti di Santa Croce sull'Arno, l'inespugnabile fortino del Calci secondo in classifica. I ragazzi di coach Graziosi non hanno solo vinto, ma lo hanno fatto per 3-0, con una prestazione tutta in crescendo. Trame di gioco ordinato e di qualità hanno fatto in modo che il sostanziale equilibrio registrato nel primo set andasse via via ad assottigliarsi dal secondo in poi, fino a dilagare con alte percentuali in attacco. Sugli scudi Mariano e Romanò, che con i loro punti hanno castigato i pisani, spegnendo ogni ambizione di riaprire il discorso. Alla fine, grande festa con i circa 80 tifosi senesi che si sono fatti sentire anche in questa trasferta così infuocata che metteva di fronte le prime due forze del campionato di serie A2.