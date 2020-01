Un grave lutto ha scosso la vigilia della trasferta a Montespertoli della Mens Sana basketball Academy, primo impegno del 2020 nel campionato di Promozione di basket dopo la sosta per le festività. Il coach biancoverde, Pierfrancesco Binella, ha perso la madre e per questo motivo non è partito con la squadra, in campo dunque senza la sua guida in panchina. La Polisportiva Mens Sana ha diramato un comunicato in cui, anche a nome della sezione basket, esprime le più sentite condoglianze al proprio allenatore. Anche il Corriere di Siena si stringe con affetto all'appassionato e preparato tecnico (a cui è stata affidato il progetto di rinascita biancoverde) e alla sua famiglia.