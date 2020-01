La Virtus è pronta a dare l'assalto al primo trofeo del 2020, la Coppa Toscana che si assegna con le Final 4 al palasport "Mario Agata" di Arezzo. Il debutto è fissato per le 21 del 4 gennaio, in semifinale contro i padroni di casa aretini. Il precedente in campionato ha visto il successo dei rossoblù tra le mura amiche per 81-78 in un match risolto solo negli ultimi secondi. Chi vince se la vedrà nella finalissima contro chi si è imposto in Olimpia Legnaia-Spezia basket club. "Ce la vedremo - spiega il vice coach Andrea Spinello - con un'ottima squadra, che ha il punto di forza nella coppia di esterni Di Bartolo e Rodriguez assieme a Tenev, che ha anche una dimensione interna, e Cutini, sempre pericoloso sotto canestro. Noi ci teniamo a fare bene in una competizione che non abbiamo mai vinto. Siamo in forma e consapevoli dei nostri mezzi".