Natale in vetta per la Emma Villas, che da domenica è la nuova capolista della serie A2 dopo aver sbancato Corigliano Calabro, campo della Geovertical Geosat Lagonegro, sciorinando una buonissima pallavolo. Il tempo per cullarsi sugli allori del primato è davvero poco. Non ci saranno neanche grossi margini per godersi l'arrivo di Santa Claus, visto che il 25 dicembre gli atleti saranno al lavoro come in una qualsiasi vigilia di campionato. Giovedì 26 al Palaestra (ore 18) è infatti in programma l’ultima gara dell’andata contro Reggio Emilia, poi verrà formata la griglia valevole per la Coppa Italia. “Spero - è l'appello del presidente Giammarco Bisogno - che ci sia un buon afflusso di tifosi per sostenere la nostra squadra che, in caso di vittoria, potrebbe provare a dare l’assalto a un trofeo a cui teniamo dalla posizione migliore”.