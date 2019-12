La Emma Villas Aubay Siena vince a Corigliano Calabro contro una ostica Geovertical Lagonegro rimontando dopo un primo set giocato alla grande dai padroni di casa. Il 3-1 maturato in Calabria permette a Siena di conquistare per la prima volta in stagione la vetta nella classifica della serie A2 di volley. Il team di coach Graziosi cercherà ora di difendere il primato nella sfida casalinga contro Reggio Emilia, che chiuderà il girone di andata. Riuscirci garantirebbe una buona griglia per la Coppa Italia. In particolare evidenza Yuri Romanò, capace di fare la differenza sia in battuta che in attacco.

“Finalmente dopo una rincorsa di undici giornate siamo arrivati in vetta – commenta il direttore sportivo Fabio Mechini. – Nel nostro percorso abbiamo incontrato anche delle difficoltà, con una squadra nuova da far amalgamare, ma passo dopo passo abbiamo fatto dei miglioramenti e i risultati stanno arrivando”.