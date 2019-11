Pianese, Antonio Romano suona la carica

Antonio Romano, arrivato da pochi giorni alla Pianese fa il punto sulla stagione. “Ho avvertito subito l’interesse del Direttore e della Società nei miei confronti e mi ha fatto molto piacere approdare alla Pianese. Arrivo con tanto entusiasmo e voglia di fare bene. I miei nuovi compagni di squadra mi hanno accolto alla grande, mi sono sentito subito a mio agio, mi trovo in una Società seria e questo è molto importante. Sono un centrocampista, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, poi ho girato un po’ in prestito tra serie C con Casertana, Prato e Santarcangelo e in B con il Carpi: nel mio ruolo mi piace attaccare e difendere, sono abbastanza dinamico. La Pianese è una squadra neo promossa e nella stagione precedente ha ottenuto qualcosa di storico, abbiamo una buona classifica e questo è merito dell’allenatore e dei ragazzi. Per il resto ho notato subito che è una squadra amalgamata bene, con un gruppo importante. Non mi ispiro a nessun giocatore in particolare nel mio ruolo di centrocampista, ma il mio idolo era Hamsik quando giocava nel Napoli. Come obiettivi, spero di raggiungere la salvezza con la Pianese il prima possibile, ce la metteremo tutta per riscurisci”.