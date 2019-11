Il Siena vince in Coppa Italia. La Robur approda ai quarti di finale. Sconfitto il Teramo 3-1

Il Siena sconfigge 3-1 il Teramo e conquista i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Decidono le reti di Campagnacci, Arrigoni e Polidori. Al 21’ il Siena passa in vantaggio: Guberti fa valere la sua qualità, con un dribbling mette a sedere Gega e mette in mezzo un cross che Campagnacci è bravo a deviare in rete di petto. Il Teramo pareggia con un capolavoro balistico di Bombagi su calcio di punizione dai venticinque metri. Per gli abruzzesi non c’è nemmeno il tempo di esultare che la Robur torna nuovamente in vantaggio. Dopo sessanta secondi dalla rete ospite Guberti è ancora protagonista: dalla sinistra mette il pallone in mezzo dove Arrigoni “spara un siluro” che entra in porta a fil di palo. Al 37’ altra invenzione di Guberti che mette Polidori davanti alla porta: l’attaccante della Robur realizza il 3-1.