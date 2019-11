Dopo l'ennesima sconfitta casalinga della Robur (questa volta a gioire è stato il Pontedera), mister Dal Canto non ne può più. “Abbiamo cambiato il modulo - commenta - i giocatori, ci abbiamo messo fantasia e poi ce ne abbiamo messa meno. Eppure i risultati sono sempre gli stessi. Non capisco cosa ci capita sempre in casa, perdere ogni volta che andiamo in campo mi sembra esagerato. Se vedessi dei danni, tenterei di porre rimedio, ma giuro, negli spogliatoi ho fatto fatica a dire qualcosa. Mi dispiace per il pubblico, continua a tornare a casa scontento. Questa altalena di risultati non ha senso, una cosa così non mi è mai capitata, nemmeno quando ero io a giocare. Magari la verità è che ora possiamo dare questo come massimo. Se dopo 16 partite siamo a questi, livelli, adeguiamoci".