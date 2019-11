Cristiano Ronaldo salta Atalanta-Juventus: "Tornerò presto"

Juve senza Cristiano Ronaldo contro l'Atalanta. Il portoghese non è stato convocato. «Non c’è bisogno di chiarimenti con Cristiano. In certi momenti i giocatori vanno lasciati sbollire. Il problema è che martedì ci ha detto che non sta ancora bene. L’obiettivo è la partita con l’Atletico e per questo abbiamo approntato un particolare programma di allenamento» ha spiegato Sarri. Lo stesso CR7 ha confermato, poi, via Instagram di essere «concentrato sul mio recupero per tornare presto».

Visualizza questo post su Instagram Focused on my recovery to come back soon!⚽ Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 22 Nov 2019 alle ore 8:35 PST