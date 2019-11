Allegri matura la scelta: quanto costerà alla Juventus

Massimiliano Allegri ha un piano. Non va al Tottenham che ha esonerato Pochettino e ha scelto Mourinho. Niente Bayern per l'allenatore di Livorno. Di più: niente di niente per questa stagione. E' il piano che Max Allegri sta maturando. L'indiscrezione è stata data da calciomercato.com che riferisce di come Allegri voglia stare fermo per questa stagione per cominciarne una da protagonista in panchina, con relativo progetto, nella stagione che parte nel 2020. Niente avventure in corsa, insomma. Una scelta che costerà alla Juventus, club col quale Max ha il contratto per quest'anno.

"la Juventus lo sa bene e non si aspettava stravolgimenti già dai rumors mai confermati sul Bayern Monaco. Anzi, la società bianconera ha praticamente messo in preventivo di dover versare tutto lo stipendio di questa stagione all'ex allenatore: oltre 7 milioni di euro, si arriva quasi ai 7,5 milioni da garantire ad Allegri che poi da giugno si prepara per un nuovo progetto a meno di novità improvvise", riferisce il sito specializzato di mercato.