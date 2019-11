"Arbitro terrone", Daspo ad allenatore di ragazzini

E' scattato il Daspo per l'allenatore di una squadra di calcio della categoria esordienti (11 anni). Daspo di un anno per aver dato del "terrone" all'arbitro durante una partita a Sacile. E' stato il questore di Pordenone a deciderlo. Il tecnico, che ha 42 anni, dopo questo provvedimento non avrà accesso ad alcuna manifestazione sportiva e dovrà immediatamente lasciare la guida tecnica della sua formazione.

La partita si giocava in trasferta e l'arbitro era un dirigente della formazione avversaria, accreditato a dirigere la gara dopo aver svolto uno specifico corso in Federazione.

Sul caso sono scattate indagini. Si apprende che il provvedimento è arrivato dopo notizie stampa che riferivano di "gravi episodi, che avevano fatto indignare e sdegnare gli stessi genitori dei giovanissimi atleti". La Digos ha accertato come "il 42enne allenatore - residente in provincia di Pordenone - durante la partita reiterasse numerose condotte verbalmente e materialmente violente indirizzate, sia verso i giovanissimi calciatori in campo, sia a quelli in panchina". Nel culmine di una azione di gioco, parlando ai propri calciatori in panchina, l'uomo avrebbe detto: "Arbitro, sei un terrone".