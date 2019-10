Prima sconfitta stagionale per la Emma Villas Siena, che nella seconda giornata del campionato di volley serie A2 viene battuta a Brescia per 3-1, con parziali 25-20, 25-18, 19-25, 25-23. I lombardi confermano la propria forza in attacco, con bocche da fuoco capaci di fare male ai senesi, che riescono ad aggiudicarsi il terzo set e lottano fino alla fine nel quarto, ma non basta per rimettere in discussione il risultato e a portare via almeno un punto dalla trasferta. I leoni biancoblù chiudono con il 41% in attacco e con 7 ace, ma i padroni di casa dominano a muro: 14-3.

E’ un peccato perché eravamo riusciti a riaprire la partita - comenta il libero Davide Marra - ma poi siamo stati poco lucidi. Questa sconfitta ci deve servire da lezione: questo campionato è e sarà così ogni domenica".