La Mens Sana conquista la terza vittoria su altrettante partite e mantiene l'imbattibilità, sconfiggendo 75-53 La Crocetta San Miniato al termine di una partita contro un avversario degno di tale nome. I biancoverdi, nel primo tempo, rincorrono e a tratti soffrono, ma nella ripresa viene fuori tutta la qualità e la consistenza del gruppo di coach Binella. Man of the match Franceschini, con 25 punti frutto di un bel 10/17 dal campo, applausi e gloria anche per i 14 rimbalzi ciascuno di Dolfi e Sprugnoli e i 6 assist di un Pannini che, ancora una volta, gioca da veterano. E' proprio lui, il capitano, a mettere in ghiaccio la pratica con il canestro del 64-50 che fa capire ai positivi e volenterosi pisani che non c'è più niente da fare.