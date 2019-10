Il campionato di pallamano serie A1, che vede in vetta da sola la Ego Siena a punteggio pieno, è fermo per permettere l’attività della Nazionale, volata in Turchia per una serie di tre amichevoli. Nella lista dei convocati non poteva mancare una rappresentanza della capolista senese, e infatti indossano la maglia azzurra l’ala Umberto Bronzo e il terzino Kreshnik Kasa.