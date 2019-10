Parte bene l'avventura della Mens Sana in Promozione, con una netta vittoria (73-40) ai danni dell'Atletico Castello. Soddisfatto il coach Pierfrancesco Binella: "La sfida è andata sui binari di quello per cui abbiamo lavorato in questo mese, ma dobbiamo cercare di essere più intensi in difesa, così da vincere nella nostra metà campo. Siamo partiti bene, salvo calare un po’ nel secondo quarto, ci siamo però risvegliati nel terzo e abbiamo gestito l'ultimo. Gli under hanno sofferto un po’ l'impatto con la categoria, ma si devono abituare perché giocare ad alto livello nelle giovanili non è come farlo contro giocatori esperti, anche se di serie più basse".

Sugli spalti 820 spettatori, appassionati e incuranti della categoria: "Temevo la tensione dei ragazzi di fronte a tutto questo pubblico, che da parte sua ha dato la risposta che speravamo di avere. Un vero spettacolo a questi livelli, quindi un grazie a tutti quelli che hanno fatto sentire la vicinanza al progetto e ai ragazzi. Era la cosa a cui tenevo di più oltre al fatto di fare una bella figura di fronte a tutta questa gente”.